Após balançar as redes na sua volta ao Fluminense, Fred festeja: 'Foi especial'

As atenções após a vitória do Fluminense sobre o Vasco, por 2 a 1, neste sábado, no Maracanã, ficaram para o atacante Fred. Ele marcou o segundo gol tricolor, o seu primeiro nesta sua volta ao clube. As suas palavras saíram num misto de felicidade e emoção.

"Este é um gol muito especial, porque venho de um longo período sem jogar, sem ritmo de jogo. Estou sofrendo muito nos treinamentos e na fisioterapia, e estava ansioso para marcar um gol. E um gol em clássico sempre é melhor", disse o atacante, que entrou no segundo tempo e ao final do jogo recebeu um abraço do técnico Odair Hellmann.

Para retornar com o pé direito, ele acredita que a força da família ajudou bastante. Pelo menos pelo lado positivo e pela confiança. "O meu irmão me ligou e disse: tenha fé que o gol vai sair. Depois o meu filho também brincou: papai vai fazer gol".

Mas Fred preferiu elogiar o trabalho de toda a equipe que, segundo ele, foi melhor do que o rival. "A equipe inteira jogou bem e dominou quase todo o jogo. E vencemos mais um jogo, que nos deixa em boa situação na tabela."

Mais relaxado, lembrou que mesmo sem torcida o DJ do estádio colocou a sua música de tem no coro a frase: "Fred vai te pegar". Tanto no momento do gol, como também ao final do jogo. "Deu para matar a saudade da nossa torcida. Mas eu recebo muitas mensagens nas minhas redes sociais, o que me motiva a marcar mais gols" concluiu.

A vitória deixou o Fluminense com 10 pontos, em quarto lugar no Brasileirão. No retrospecto do clássico, porém, o Vasco leva vantagem com 147 vitórias, agora 118 do Fluminense e 105 empates.