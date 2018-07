Após bater a Juventus, lanterna Parma perde para o Genoa no Italiano

O duelo precisou ser adiado exatamente por causa da falta de dinheiro do Parma, que não tinha recursos para pagar a viagem do elenco. Agora, porém, o time entrou em campo e acabou sendo derrotado, permanecendo com 16 pontos, na lanterna e a 13 do primeiro time fora da zona de descenso, a Atalanta, restando oito rodadas para o encerramento da competição.

Já o Genoa, com a vitória desta quarta-feira, ainda sonha com uma vaga na próxima edição da Liga Europa. O time de Gênova assumiu a sétima colocação, com 44 pontos, atrás do quarto Napoli, com 50, e da quinta e sexta, respectivamente, Fiorentina e Sampdoria, ambas com 49.

Para definir o seu triunfo, o Genoa marcou um gol em cada tempo. O primeiro deles foi do espanhol Iago Falqué, aos 14 minutos da primeira etapa. Depois, aos 31 minutos do segundo tempo, Leonardo Pavoletti definiu o triunfo da equipe da casa sobre o lanterna do Campeonato Italiano.