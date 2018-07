Após bater Corinthians, Cruzeiro tenta manter embalo no Brasileirão

BELO HORIZONTE - Com o moral nas alturas após impor a primeira derrota ao líder Corinthians no Brasileirão, o Cruzeiro adotou novamente uma estratégia que já está se tornando prática do técnico Joel Santana: o mistério. É com ela que o treinador conta mais uma vez para enfrentar o Atlético-GO, nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 12.ª rodada do campeonato.

Com cinco vitórias em seis jogos disputados desde que assumiu o Cruzeiro, Joel Santana mantém as portas da Toca da Raposa II fechadas na maior parte dos treinos. Antes da partida contra o Corinthians, por exemplo, chegou a dizer que se "esqueceu" de abrir os portões para imprensa e torcedores no fim de um dos treinamentos. Mas adotou novamente o segredo nesta terça-feira, durante a preparação no CT da Serrinha, em Goiânia, e não confirmou nenhum dos 11 integrantes do time que entrará em campo no Serra Dourada.

Mas algumas mudanças na formação em relação ao grupo que enfrentou o Corinthians são certas. O lateral Gilberto foi expulso da partida e deve ceder a vaga para o volante Everton. Por outro lado, o também volante Leandro Guerreiro está de novo à disposição do treinador. Com isso, restam duas vagas para três jogadores: o próprio Leandro Guerreiro, o meia Roger e o atacante Ortigoza.

Contra o Corinthians, o técnico decidiu na última hora por Roger e deixou apenas Wallyson - autor do único gol do jogo - no ataque. Joel Santana disse que optou pelo meia pouco antes do jogo porque ele havia "treinado bem". Como o time fez apenas treino recreativo nesta terça-feira e passou a maior parte do tempo descansando, resta saber quem "treinou bem" dessa vez para entrar na escalação cruzeirense.

Independentemente de quem for a campo, a equipe tem confiança no técnico que, segundo Leandro Guerreiro, é capaz de arrancar um desempenho que "o jogador nem imagina que consegue fazer". "Ele (Joel Santana) tem uma estrela muito grande, uma luz muito grande", disse o volante, que garantiu "determinação, garra e vontade para conseguir os três pontos" em Goiânia.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Rafael Cruz, Gilson, Anderson e Ernandes (Gerson); Agenor, Rômulo, Bida, Thiaguinho e Vítor Júnior; Anselmo

Técnico: Jairo Araújo

CRUZEIRO - Fábio; Vitor, Naldo, Gil e Everton; Fabrício, Marquinhos Paraná, Leandro Guerreiro e Roger (Ortigoza); Montillo e Wallyson

Técnico: Joel Santana

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO); Data - 27 de julho de 2011 (quarta-feira); Horário - 19h30 (horário de Brasília); Árbitro - Cléber Wellington Abade (SP)