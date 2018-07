Após bater Palmeiras, Audax fica no 0 a 0 com o Linense em Osasco Audax e Linense não saíram do 0 a 0, nesta quarta-feira à noite, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista, em partida disputada no estádio José Liberatti, em Osasco, debaixo de muita chuva. O resultado acabou sendo decepcionante para o Audax, pois a equipe atuava em casa e vinha de uma vitória sobre o Palmeiras, no último domingo, e foi aos 17 pontos no Grupo C da competição, enquanto o time de Lins chegou aos 14 no Grupo A e ficou distante do vice-líder São Bento, que em outro jogo da noite derrotou a Ferroviária por 1 a 0, em Sorocaba, e passou a contabilizar 20 pontos.