Após boa atuação, Dimba quer novas chances no Santos O atacante Alan Kardec fez os dois gols do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Ituano, quinta-feira, em São Caetano do Sul, mas outro jogador também foi decisivo para o triunfo. Dimba entrou aos 32 minutos do segundo tempo, melhorou o rendimento da equipe e deu a assistência para o segundo gol da equipe.