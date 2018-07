Após boa atuação, Elber espera nova chance no Cruzeiro Escalado para substituir o titular Martinuccio, que não pôde jogar por imposição contratual, o jovem meia-atacante Elber foi destaque do Cruzeiro na vitória sobre o campeão Fluminense, por 2 a 0, no último domingo, no Engenhão. Consciente de que deve perder a vaga no time com o retorno do argentino, diante do Coritiba no domingo, o garoto de 20 anos espera ansioso por uma nova chance.