Após boa atuação, Kaká comemora nascimento da filha Isabella em São Paulo

MADRID - Kaká teve um sábado mais do que especial. Primeiro, ele jogou como titular e teve uma grande atuação na vitória do Real Madrid sobre o Valencia, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, ao marcar dois gols na goleada de 6 a 3. Depois disso, o meia-atacante brasileiro ainda comemorou o nascimento da sua filha Isabella, um dia depois do seu aniversário de 29 anos.

"A partida e os gols foram bons para mim. Necessitava de uma oportunidade como essa. Foi um grande jogo para mim e para o Real Madrid", afirmou Kaká, que se recuperou recentemente de contusão e vem sendo reserva no clube espanhol. Ele chegou a comemorar o gol com a bola na barriga, embaixo da camisa, para homenagear a filha que nasceria algumas horas depois.

Isabella nasceu na noite de sábado, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Esposa de Kaká, Caroline Celico usou o Twitter anunciar o nascimento da menina - é o segundo filho do casal, que já tem o garoto Luca. "Com 3,170kg e 48 cm!! Ela é uma anjinha e estou cada minuto mais apaixonada!! Tenho só que agradecer a Deus por esse privilégio de ser mãe", escreveu.