Após boa atuação, Patrick Brey celebra conquista de espaço no Cruzeiro

A conquista da Copa do Brasil e a longa distância dos líderes no Campeonato Brasileiro fizeram com que as últimas rodadas da competição nacional servissem para alguns testes no time do Cruzeiro. E o lateral-esquerdo Patrick Brey soube aproveitar a oportunidade, ao ser um dos destaques da equipe mineira na última quarta-feira, no triunfo sobre o Vitória.

"Realmente, é muito bom jogar os 90 minutos, ter oportunidade de mostrar serviço, que é essencial não só nos treinos, mas nos jogos. Fiquei feliz com a vitória e com a assistência, também que é algo bom para mim. Os números foram muito positivos", disse o jogador, autor do passe para um dos gols do artilheiro Fred, na vitória por 3 a 0.

"A gente tem que sempre entrar para ganhar, o Cruzeiro é gigante. É isso que pensamos por aqui. Fico muito feliz de chegar onde cheguei. Era um sonho que virou realidade, fico muito feliz. Mas o jogador sempre quer jogar e evoluir. Acho que foi um ano de muito aprendizado, pude aprender muito com jogadores renomados e espero que no ano que vem possa jogar mais", comentou Patrick Brey.

O Cruzeiro é o oitavo colocado no Brasileirão, com 52 pontos, e encara o Flamengo, que briga pelo título, domingo, no Mineirão. Por causa do título da Copa do Brasil, conquistado sobre o Corinthians, o time mineiro já tem vaga garantida para a próxima Libertadores.