Após boa atuação, Valdivia não quer saber de descanso

"Eu não queria sair. O complicado de ficar no banco é que se o time vai bem, você fica fora. Não tem cadeira cativa no time, mas respeitei a decisão da comissão técnica e quero jogar na sexta-feira", avisou Valdivia, que foi poupado pelo técnico Gilson Kleina nesta terça por causa do histórico de lesões, mas já projeta a próxima partida do Palmeiras, também no Pacaembu, contra o Bragantino.

Também nesta terça-feira, Valdivia voltou a ser convocado para a seleção chilena. Novamente em boa fase no Palmeiras - já são cinco boas atuações seguidas -, ele foi chamado para defender o Chile no amistoso contra o Iraque, em 14 de agosto, na Dinamarca. Com isso, não enfrentará o Joinville no dia 13, em Santa Catarina, e pode não jogar também contra o Paysandu, no dia 17, pela Série B.