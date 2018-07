Após boa atuação, Valdivia poderá ser titular na semifinal

Em 28 minutos em campo neste domingo, o chileno Valdivia voltou a decidir um jogo para o Palmeiras. O chileno participou do lance do gol da vitória da equipe sobre o Botafogo, por 1 a 0, no Allianz Parque, e, segundo o técnico Oswaldo de Oliveira, o camisa 10 depende apenas de testes físicos para estar confirmado na semifinal do Campeonato Paulista, no próximo fim de semana.

Foi o terceiro jogo de Valdivia na temporada e até agora ele não atuou em nenhuma partida completa. No máximo ficou 45 em minutos em campo, como na última quarta-feira, contra o Ituano, mas, como o jogador saiu de campo exausto, receberá atenção especial durante a semana para estar em plenas condições para disputar a vaga na decisão.

"Vamos dar dois dias para ele se recuperar, com trabalho funcionais no primeiro dia e depois ele já vai para campo no segundo dia, em regime de recuperação. Vamos sentir como ele está. Se estiver legal, será titular no proximo jogo", disse o técnico Oswaldo de Oliveira, que elogiou a atuação do jogador.

Valdivia iniciou a jogada do gol marcado por Leandro Pereira. O camisa 10 armou o lance e passou para Lucas cruzar para a finalização do atacante. Além dessa participação, o chileno ajudou a segurar a bola no ataque e cativou a participação da torcida.

O técnico contou também que dedica atenção especial ao jogador para que a indefinição sobre o contrato dele não o atrapalhe em campo. "Todo ano tem atletas para renovar. Procuro ter tranquilidade. Tive uma conversa com o Valdivia sobre isso. Ele tem que se focar no Palmeiras, porque o contrato dele vai até agosto e ainda tem alguns meses. Não adianta projetar o que vai ter lá na frente", explicou Oswaldo.