Após boa estreia de Argel, Vitória encara o Botafogo para embalar no Brasileiro

Depois de derrotar o Inter na estreia de Argel Fucks como treinador da equipe, o Vitória agora tenta manter o embalo no duelo contra o Botafogo neste domingo, às 18h30, no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O triunfo por 1 a 0 sobre o time gaúcho na última quarta-feira fez a equipe baiana a deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, o Vitória ocupa a 16ª colocação, com 26 pontos. O adversário está seis pontos na frente.

Para a partida, a principal novidade será a presença do zagueiro Victor Ramos. O jogador havia sido afastado pela diretoria por ter faltado ao treino de segunda-feira - na véspera foi visto em uma festa em São Paulo.

Argel, no entanto, informou que teve uma conversa com Victor Ramos. "Ele é um jogador importante dentro da nossa equipe, um jogador que é da base do Vitória. A decisão de voltar o Vitor foi uma decisão minha junto com a diretoria e agora ele vai buscar o espaço dele dentro da equipe", comentou.

O time ainda terá o retorno do lateral-esquerdo Diego Renan, que cumpriu suspensão diante do Inter. A única baixa é a do zagueiro Kanu, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.