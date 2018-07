Após boa estreia, Rodrigão evita falar em titularidade no Santos

O atacante Rodrigão teve uma estreia marcante pelo Santos na última quarta-feira. O reforço que veio do Campinense marcou um gol e participou de outros dois na vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, em Cariacica, pelo Campeonato Brasileiro, em atuação que aumentou a expectativa da torcida por mais oportunidades ao jogador, que ao mesmo tempo tenta conter a expectativa.

O atacante afirmou, porém, que ainda não se considera titular. "Eu treino para conseguir meu espaço. Não vou dizer que vou ficar com a vaga. Clássico é clássico, sabemos como é. Mas futebol é imprevisível. Temos de estar bem focados. A partida contra o São Paulo será bem difícil", disse Rodrigão, que sonha com nova oportunidade para o jogo no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo.

O técnico Dorival Junior apostou nele para ser o substituto de Ricardo Oliveira, fora do time com dores no joelho. Rodrigão venceu a concorrência com o camaronês Joel e mostrou qualidade. "Vou trabalhar como sempre trabalhei, tenho que buscar meu espaço meu espaço no time ainda", afirmou. Na última quinta-feira ele ganhou um outro concorrente, com a assinatura do contrato e chegada oficial ao Santos de outro atacante, o colombiano Copete.