Após boatos, Manchester United nega venda de Rooney

"Sugerir que Wayne Rooney será vendido em janeiro é nonsense", anunciou o clube, ao descartar a saída do atacante. A resposta do Manchester se refere a uma notícia veiculada pelo The Sunday Mirror. Neste domingo, o jornal inglês afirmou que o atleta não chegou a um acordo com o clube para renovar o seu contrato.

As especulações sobre a saída de Rooney ganharam combustível no sábado quando Ferguson deixou o jogador no banco de reservas. O técnico teria poupado o atacante por causa da partida contra o Bursaspor, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Na semana passada, Rooney entrou em atrito com o treinador ao negar que estaria sendo preterido nos jogos por conta de uma lesão no tornozelo. A relação entre os dois começou a azedar em setembro, quando surgiram notícias negativas sobre a vida privada do atleta, que teria sido fotografado ao lado de prostitutas.