Após bom início, Luan elogia atitude do Vasco: 'Equipe trabalhadora' Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco não deixou o desânimo tomar conta da equipe para este ano e é um dos destaques do início do Campeonato Carioca. As duas vitórias (4 a 1 sobre o Madureira e 3 a 1 sobre o América) animaram o elenco, como deixou claro o zagueiro Luan nesta sexta-feira. O jogador exaltou o lado "trabalhador" do elenco.