Após bom início, técnico renova com Werder por 3 anos

Skripnik assumiu o Werder no fim de outubro, quando o time estava na lanterna e ainda não havia vencido no Campeonato Alemão após nove rodadas. De lá para cá, foram três partidas, com duas vitórias. A posição, penúltima da tabela, ainda é incômoda, mas a evolução em campo foi reconhecida pela diretoria.

"Nós estamos felizes por termos recebido esta confiança. Nós estamos conectados por uma grande identificação com o clube. Nós vamos fazer tudo que pudermos para termos sucesso de novo. Nós queremos sair da batalha contra o rebaixamento o mais rápido possível e continuar a desenvolver o time", comentou Skripnik.

O ucraniano comandava a equipe sub-23 do Werder Bremen até o fim do mês passado, mas sua ligação com o clube é bem mais antiga. Foi lá que ele atuou de 1996 a 2004, vivendo fase vitoriosa do Werder, inclusive com a conquista do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha na temporada 2003/2004.