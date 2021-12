Após bom jogo pelo Corinthians, Willian avisa: 'Implantarei meu estilo no Brasil'

O Corinthians arrancou o empate com o Grêmio por 1 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, graças ao gol de Renato Augusto nos minutos finais, mas o meia Willian é quem foi o grande destaque do time alvinegro em campo. Após a partida, ele avisou que seguirá jogando dessa maneira.

"Esse é meu estilo de jogo, sempre procurei jogar assim nesse tempo de 'Premier League' (Campeonato Inglês) e vou procurar implantar meu estilo de jogo aqui no Brasil: indo para cima, finalizando, deixando companheiros na cara. Ficamos felizes com o desempenho. Mas, claro que queríamos a vitória, ainda falta um jogo para nosso objetivo final", comentou o camisa 10.

"A gente sabia da importância do jogo. Seria um jogo difícil. Como falei no intervalo, o Grêmio tem uma equipe de qualidade. Desde o início eles procuraram o gol, e nós segurando. Acharam o gol e acalmaram o jogo. Mas fomos superiores no segundo tempo e conseguimos empatar o jogo", completou.

Renato Augusto, que marcou um golaço de fora da área aos 40 minutos do segundo tempo para empatar a partida, creditou o lance a Willian pelo bom posicionamento. "Eu tinha arriscado a primeira bola e não peguei bem, até fiquei irritado. Aí eu falei que tinha que sobrar uma. O Willian estava muito bem no um a um, a marcação tem que dobrar nele, aí eu aproveitei o espaço que ele deixou", disse.