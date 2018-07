Após bom retorno, Paulinho ganha elogios de Luxemburgo

Era o retorno que Paulinho sonhava, mas não o que o Vanderlei Luxemburgo esperava. O treinador queria ver o atacante, recuperado de grave lesão, em campo durante 15 minutos para testar sua resistência e o ritmo de jogo. Mas foi surpreendido com uma boa atuação de Paulinho, que jogou todo o segundo tempo e até gol fez na vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Maracanã.

"O Vanderlei optou por me botar o segundo tempo inteiro e me perguntou se dava. Falei que sim e estava confiante. Deus me abençoou. Empatei, e com um belo cruzamento do aniversariante, o Alecsandro fez o gol e viramos o jogo. Não foi na técnica, mas na vontade", comemora Paulinho.

O inesperado bom rendimento logo em sua primeira partida após ficar seis afastado dos gramados agradou Luxemburgo. "Eu falei anteriormente que o Paulinho era uma contratação, a volta dele é uma contratação que já é nossa. É um jogador que muda a direção, a velocidade, gosta de gol, sabe fazer gol", afirma o treinador.

Luxemburgo confirmou que pensava em contar com Paulinho durante apenas 15 minutos na noite desta quarta. "Deixei dois meninos dos juniores fora e trouxe o Paulinho contando que ele poderia jogar só 15 minutos. Mas futebol é isso, não tem regra. Ele está motivado. Nesta quinta-feira tem que colocar o Paulinho em um freezer descansando. Volta após seis meses", brinca o técnico.

Paulinho fez seu retorno aos gramados após se recuperar de uma cirurgia no joelho direito, realizada ainda em setembro do ano passado. Sua última partida havia sido disputada no dia 3 daquele mês.