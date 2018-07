Após briga, Anderson e William são suspensos do Internacional até segunda-feira

O vice-presidente do Internacional, Fernando Carvalho, informou neste sábado que o volante Anderson e o lateral-direito William foram afastados do elenco até esta segunda-feira. O dirigente, no entanto, não informou qual será a punição aos dois jogadores que brigaram no treino da última sexta.

"Preferimos dispensar os jogadores até segunda-feira e focar apenas no jogo contra o Flamengo. Depois disso vamos conversar com calma para definir qual a atitude que será tomada", comentou na beira do campo de treinamento.

Anderson e William se envolveram em uma confusão durante a atividade e o meia chegou a acertar um soco no lateral-direito. O trabalho já se encaminhava para o fim quando Anderson se irritou e acertou o golpe em William. Revoltado, o lateral ficou com a boca sangrando e precisou ser contido por alguns colegas.

William já ficaria de fora da partida, pois recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida. A tendência é que Ceará volte para o lado direito e Ernando, que retorna de suspensão, entre no lado esquerdo. Anderson ficaria no banco de reservas.

O Internacional vem de derrota por 1 a 0 para o Botafogo e está em 17.º lugar com 33 pontos, a um de deixar a zona de rebaixamento. Para o duelo deste domingo, o time colorado deve entrar em campo com: Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Eduardo e Ernando; Anselmo, Rodrigo Dourado, Gustavo Ferrareis, Alex e Valdívia; Vitinho.