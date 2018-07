Após briga, clube romeno contrata Platini brasileiro

O jogador brasileiro foi considerado o causador da confusão no jogo de quarta-feira passada em Antalya, na Turquia.

Platini não gostou de uma falta que levou no segundo tempo, e reagiu chutando o zagueiro Laurentiu Rus e socando vários dos seus futuros colegas de equipe, antes que ele e Rus fossem expulsos. (O vídeo do incidente por ser visto no Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=iHQwXsdTIY4)

Platini, que defendeu dez clubes em dez anos, viajou para a Romênia com a nova equipe, mas os dirigentes do Dinamo, por precaução, preferiram não contar sobre isso ao resto do elenco.

"É normal para ele estar apreensivo por viajar com o time - ele estava sozinho, e nós éramos 20", disse o atacante Marius Niculae à imprensa romena. "É algo entre nós, e vamos resolver isso no vestiário."

O Dinamo lidera o Campeonato Romeno, com 40 pontos em 18 jogos. O torneio será retomado no dia 25, após o recesso de inverno.

(Reportagem de Angel Krasimirov)