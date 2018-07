Após briga com palmeirenses, vereador pode ser preso

O vereador de Francisco Morato e candidato a deputado estadual Raimundo César Faustino (PT), mais conhecido como Capá, pode ter a sua prisão decretada nesta terça-feira por tentativa de homicídio. Ele é acusado de, no domingo, ter agredido palmeirenses com um galho de árvore durante briga perto da Estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Gilberto Torres Pereira, de 30 anos, passou por cirurgia neurológica no Hospital Estadual de Franco da Rocha e está internado. Seu estado de saúde é considerado grave.

Capá é sócio dos Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians desde 1988, e acumula cargos de liderança na facção nos departamentos de Bandeiras e Social, além do Conselho Deliberativo. No ano passado, ele foi flagrado agredindo um policial militar durante uma briga entre corintianos e vascaínos no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Por causa do seu envolvimento na confusão, Capá chegou a ser suspenso dos estádios de todo o País por 90 dias. Corinthians e Vasco foram punidos com a perda de quatro mandos de campo cada.

No domingo, corintianos que voltavam de uma festa se encontraram com palmeirenses que estavam indo para o estádio do Pacaembu acompanhar o clássico com o São Paulo. Seis dos torcedores foram detidos, sendo dois corintianos e quatro palmeirenses. A CPTM alega não ter informações da briga porque a confusão aconteceu no entorno da estação, e não dentro do local.

Os dois corintianos (Capá e Leonardo Gomes dos Santos, de 28 anos) foram denunciados por tentativa de homicídio, rixa qualificada e provocar tumulto. Já os palmeirenses são acusados de lesão corporal, rixa qualificada e provocar tumulto.

Na segunda-feira, Capá foi à delegacia de Franco da Rocha prestar depoimento. Com o rosto coberto por um capuz, ele não falou com os jornalistas nem na entrada nem na saída do local. A delegada Rafaela Aceto deve finalizar nesta terça-feira inquérito para encaminhar para a Justiça pedindo a prisão preventiva de Capá.

No ano passado, quando foi flagrado dando um pontapé em um policial no Mané Garrincha, o corintiano culpou o tratamento dado aos torcedores no estádio. “Infelizmente, a gana comercial pelo lucro está mudando a cultura do futebol de forma arbitrária e teremos que conviver com esses absurdos causados pelas ações feitas sem preparo. Falam que Torcidas Organizadas estão acabando com o futebol brasileiro, mas não creio nisso. Acredito que os maus tratos aos torcedores, os preços abusivos dos ingressos, estacionamentos e alimentação, dentre muitos equívocos, é que estão acabando com o futebol”, escreveu em nota oficial.