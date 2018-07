Após briga em Santa Catarina, Bom Senso pede 'medidas drásticas'

SÃO PAULO - O movimento Bom Senso FC divulgou nota na noite deste domingo para lamentar a violência ocorrida em Joinville, durante a partida entre Atlético-PR e Vasco, pela última rodada do Brasileirão. E também pediu que sejam tomadas medidas enérgicas para apurar os culpados e mudar esse cenário.

"Esperamos que os culpados, em todos os âmbitos, sejam punidos e que medidas drásticas sejam tomadas por toda a coletividade do futebol para que cenas como essas jamais voltem a ocorrer", defende o movimento, que reúne mil jogadores do futebol brasileiro e defende melhores condições de trabalho.

O Bom Senso deixou claro que não compactua com nenhum ato de violência. "Apoiamos a tolerância zero para a violência nos estádios. Os verdadeiros torcedores e suas famílias merecem isso", diz a nota oficial do grupo, que, sem acordo com a CBF, está ameaçando greve no começo da próxima temporada.

Em busca da melhoria do futebol brasileiro, o Bom Senso tem duas reivindicações básicas para a CBF. Quer um calendário de jogos mais equilibrado a partir de 2015 e cobra a adoção do fair play financeiro, que pune clubes devedores. Agora, entra na briga também contra a violência.