Após briga, Willians e D'Alessandro seguem no time

Mesmo após a briga que protagonizaram na última sexta-feira, durante treino ainda durante a intertemporada em Florianópolis, o volante Willians e o meia D''Alessandro foram mantidos no time titular do Inter. Os dois foram escalados pelo técnico Abel Braga no coletivo desta quarta-feira, no CT Parque do Gigante, em Porto Alegre.

Na briga, D''Alessandro chegou a acertar um soco em Willians. O clima melhorou entre os dois depois do ocorrido, mas havia a expectativa se Abel Braga iria mantê-los no time. Nesta quarta-feira, porém, o treinador mostrou que a confusão já ficou no passado.

Durante o treino, Abel Braga escalou o time com Muriel; Wellington Silva, Paulão, Ernando e Fabrício; João Afonso, Willians, Jorge Henrique, D''Aleessandro e Alan Patrick; Rafael Moura. Do outro lado, os reservas jogaram com Agenor; Gilberto, Índio, Alan Costa e Alan Ruschel; Ygor, Claudio Winck, Sasha, Valdívia e Luque; Wellington Paulista.

No final, os titulares venceram o treino por 5 a 2, com dois gols de D''Alessandro, dois de Rafael Moura e outro de Alan Patrick - Luque e Valdívia descontaram para os reservas.

O Inter ainda fará dois jogos-treino, contra o Pelotas na sexta-feira e o Novo Hamburgo no dia seguinte, antes de retomar a disputa do Brasileirão - enfrentará o Corinthians no dia 17 de julho, no Itaquerão, em São Paulo.