Dois meses após brigas em clássico, nenhum torcedor continua preso

Pouco mais de dois meses após confrontos que geraram a determinação de torcida única em clássicos, nenhum torcedor organizado envolvido nas brigas continua preso. Antes e depois do clássico entre Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, disputado no dia 3 de abril, houve uma série de conflitos em quatro pontos da cidade e dentro do metrô, na Estação Brás, da Linha Vermelha. Em São Miguel Paulista, um senhor de 60 anos morreu atingido por um tiro. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou à reportagem que 37 mandatos de prisão foram expedidos e 26 torcedores foram presos em razão das brigas que aconteceram naquele dia. Todos já foram soltos, segundo a Secretaria.

O órgão afirmou ainda que a chamada “Operação Cartão Vermelho” continua em andamento. E que, por conta desses confrontos, 20 torcedores do Corinthians estão proibidos pela Justiça de comparecem a estádios em dias de jogos dentro do Estado de São Paulo enquanto durar o processo criminal. As brigas que aconteceram no dia do clássico motivaram o Ministério Público a determinar que todos os clássicos em São Paulo terão torcida única até o final deste ano.

O clássico deste domingo é o quarto desde que a norma entrou em vigor. Em reunião realizada na sexta-feira, apesar da torcida única, a PM disse que irá reforçar monitoramento em outras áreas da cidade, para evitar possíveis confrontos (ou emboscadas). Isso porque as brigas tem acontecido longe dos estádios.

Dentro do estádio, a atenção será com torcedores “infiltrados” em meio aos palmeirenses que vão lotar o estádio. A PM identificou casos de corintianos que exibiram nas redes sociais ingressos do clássico de hoje. O jogo válido pela 7.ª rodada do Campeonato Brasileiro deverá bater o recorde de público do Allianz Parque.