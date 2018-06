Após brilhar em final da Taça Rio, goleiro Júlio César pede humildade no Flu

Um dia depois de ser o herói do título do Fluminense na Taça Rio, o goleiro Júlio César colheu os frutos da grande atuação contra o Botafogo. Responsável por ao menos três grandes defesas na final, o jogador recebeu os elogios e o carinho da torcida nesta segunda-feira. Mas, sem se deixar levar pelo apoio, pediu humildade ao grupo.

"Fico feliz com o reconhecimento do trabalho por parte da torcida, mas é uma primeira conquista. Sem dúvida que é importante, ficamos felizes, temos que desfrutar. Até porque nós batalhamos muito para alcançar esse primeiro objetivo, mas acho que a partir de amanhã é focar", disse Júlio César, já pensando no Vasco.

O confronto será na quinta-feira, pela semifinal do Campeonato Carioca. O duelo será único, valendo vaga na finalíssima do Estadual. "A gente sabe que quinta-feira tem o Vasco, um adversário difícil, mais um clássico, o terceiro clássico na sequência. Então, acho que a gente tem que ter humildade, colocar os pés no chão e saber que temos mais um confronto difícil."

Questionado sobre o segredo do sucesso do Flu no segundo turno do Carioca, Júlio César destacou a união ao admitir que o time não tem um craque de destaque. "Nós temos batalhado muito e a união tem feito a diferença. É um grupo que não tem um craque direcionado, mas que se uniu, que se deu as mãos, que tem um treinador extremamente capacitado e tem nos ajudado muito. Nós temos plena consciência de que se continuarmos unidos, focados e trabalhando humildemente, podemos alcançar lugares ainda maiores", declarou.

O clássico com o Vasco está marcado para as 21 horas de quinta-feira, novamente no Maracanã. A outra semifinal terá Botafogo e Flamengo em campo na noite de quarta, no mesmo estádio.