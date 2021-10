Após brilhar, Jandrei aposta na torcida para Santos bater América-MG e 'respirar'

Mikael ganha do zagueiro na velocidade e, cara a cara, bate para excelente defesa de Jandrei, com a perna esquerda. O goleiro reserva do Santos salvou o time da derrota diante do Sport, espera que a bela atuação no Recife o garanta entre os titulares e aposta na força da torcida, sábado, contra o América-MG, por vitória que dará um respiro na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

O Santos está no 15° lugar do Brasileirão, com 29 pontos. Supera o Bahia e Juventude, que estão com 28. A seguir vem o Sport, com 27. Ganhar dos mineiros virou obrigação por alívio e sonhos maiores na competição.

Jandrei sabe bem disso e faz questão de já convocar a torcida para bela festa na Vila Belmiro. No primeiro jogo com o torcedor no estádio, incentivo até o fim, premiado com gol da vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0, nos acréscimos do zagueiro Wagner Leonardo, suspenso na próxima rodada.

"O apoio da torcida é fundamental. A gente viu na última partida em casa (1 a 0 no Grêmio) como ela foi importante. Nos apoiou, empurrou para a vitória. Até o último minuto eles acreditando e conseguimos fazer o gol da vitória no final", enfatizou Jandrei. "A gente confia que eles vão comparecer novamente e nos apoiar do começo ao fim para que a gente consiga nova vitória."

João Paulo cumpriu suspensão contra o Sport e, em tese, retorna diante do América-MG. Mas o atual titular ganhou a posição de John Victor ao entrar e ir bem num jogo, o que deixa Jandrei na esperança da manutenção. Fabio Carille vai decidir apenas ao longo da semana.

Jandrei prefere apenas festejar sua grande estreia após um ano sem jogar. "Muito feliz por minha estreia e atuação. E também pela atuação da equipe. A gente conseguiu um ponto importante. Não era o resultado que a gente queria, buscávamos uma vitória para dar mais tranquilidade e nos proporcionar buscar coisas maiores", disse, sobre o 0 a 0 no Recife. "Mas a gente pontuou e saiu da zona (de rebaixamento). Pontuar fora de casa é importante e agora a gente vai ter um jogo dentro de casa e vai buscar a vitória para subirmos mais na tabela."