Após brilhar na Ponte, Pottker se apresenta ao Inter e mira 'nova história'

Reforço do Internacional para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, William Pottker foi apresentado nesta quinta-feira e vestiu a camisa 99, número que vai utilizar nesse início de passagem pelo clube gaúcho. Com contrato de quatro anos, ele garantiu que o seu foco está voltado apenas para o Inter, negando rumores de que a passagem pelo time poderia ser uma "ponte" para uma futura transferência ao exterior.

"São quatro anos de contrato. Eu vim para jogar no Inter. Não vim com a cabeça na China, na Europa, em nada. Se não tiver a cabeça aqui, não vou render e não tem proposta de ninguém. Minha cabeça está no Inter", disse.

Pottker chega ao Inter sob grande expectativa, afinal, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2016 e acabou de ser eleito o craque do último Paulistão. Ele sabe, porém, que esses feitos estão no passado e prometeu construir uma nova trajetória de sucesso. "Começo uma nova história. Vou conquistar meu espaço trabalhando. Os gols que eu fiz já passou", afirmou.

Assim, até minimizou o fato de o Inter estar na Série B, destacando que o peso histórico do seu novo clube não foi manchado pelo rebaixamento no ano passado. "O peso dessa camisa aqui, todo jogador quer usar. É um sonho realizado", declarou.

O reforço do Inter também celebrou a oportunidade de atuar ao lado do meia argentino D'Alessandro. "É o grande ídolo do clube e fico muito feliz em poder jogar e estar do lado dele", afirmou, explicando sua característica ao seu torcedor. "Não sou jogador de ficar parado na frente. Sou de mais mobilidade, como centroavante e pelos lados", acrescentou.

Pottker só não sabe quando poderá estrear pelo Inter. Expulso no último compromisso da Ponte Preta na Copa do Brasil deste ano, o centroavante tem um jogo de suspensão a cumprir em uma competição nacional. Mas a direção do clube gaúcho tenta reverter a punição para colocá-lo à disposição do técnico Antonio Carlos Zago para a estreia na Série B, no próximo sábado, diante do Londrina, fora de casa.