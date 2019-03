Após brilhar pelo Barça, Messi faz primeiro treino em volta à seleção argentina

Um dia depois de brilhar com a camisa do Barcelona, Lionel Messi se apresentou nesta segunda-feira à seleção argentina. Convocado pelo técnico Lionel Scaloni, o craque vestirá a camisa do país pela primeira vez desde a decepcionante campanha na última Copa do Mundo, que acabou nas oitavas de final com a derrota para a França.

Depois do torneio na Rússia, Messi conversou com Scaloni e definiu que viveria um período de ausência da seleção. Após uma nova reunião com o treinador, o atacante foi chamado para os amistosos contra Venezuela, nesta sexta-feira, em Madri, e Marrocos, dia 26, em Tanger.

Como atuou no domingo, Messi foi um dos últimos convocados de Scaloni a chegar ao CT do Real Madrid, onde a seleção argentina está trabalhando. Além dele, se apresentaram para o treino desta segunda nomes como os de Dybala, da Juventus, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e Paredes, do Paris Saint-Germain.

No último domingo, Messi foi o grande destaque da goleada do Barcelona sobre o Betis, por 4 a 1, pelo Campeonato Espanhol. O craque marcou três gols, sendo um em linda cobrança de falta, outro em toque no canto do goleiro e o último em uma pintura por cobertura.