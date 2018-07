Após bronca, Atlético-MG tenta se recuperar no Brasileirão diante do Palmeiras

O Atlético Mineiro faz o difícil duelo contra o Palmeiras nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a obrigação de obter um bom resultado após a bronca pública dada pelo presidente Daniel Nepomuceno.

Frustrado com a derrota ao Coritiba, por 2 a 0, e a queda para a quarta colocação, Nepomuceno esbravejou contra os jogadores e assegurou: "É inadmissível ficar fora desse G-3". A equipe, assim, tenta se reabilitar justamente contra o líder.

A bronca do presidente, aliás, já foi assimilada pelos jogadores. "A equipe tem que voltar a ter padrão de jogo, tem que marcar melhor, tem que pegar a segunda bola melhor. Vamos melhorar em tudo e fechar bem (a temporada)", cobrou o volante Leandro Donizete.

Embora tenha voltado a treinar, após quase um mês lesionado, Marcos Rocha ainda não deve ter condições de jogo. Patric, com edema na coxa direita, é outro que está fora. Por outro lado, Marcelo Oliveira deve ter quase todos os demais jogadores disponíveis. Devido ao descanso de dois dias entre os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018 e a partida desta quinta-feira, é provável que jogadores como Erazo, Fábio Santos e Otero devam iniciar o duelo.

O Atlético está na quarta colocação do Brasileirão com 60 pontos. Apenas os três primeiros colocados garantem vaga direta na Copa Libertadores do próximo ano.