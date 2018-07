Após bronca, Carpegiani dá nova chance a Richarlyson

Depois de ter sido expulso no clássico contra o Santos, no dia 17 de outubro, Richarlyson levou uma bronca do técnico Paulo César Carpegiani. Apesar disso, ele ganha mais uma chance no time do São Paulo e, após ter cumprido suspensão na rodada passada, será titular diante do Atlético-PR, na quinta-feira, na Arena Barueri.

"Aquela falta era para expulsão mesmo. Tive uma conversa franca com ele. Este tipo de coisa que aconteceu compromete seu aproveitamento", afirmou Carpegiani, reforçando que espera uma mudança de atitude de Richarlyson, para evitar novos cartões vermelhos que possam prejudicar o São Paulo como aconteceu diante do Santos.

Carpegiani lembrou, no entanto, que a experiência de Richarlyson, volante que tem jogado como lateral-esquerdo, será importante para o São Paulo no jogo de quinta-feira. "Ele é firme e maduro. Por ali, no lado dele, o Atlético Paranaense tem muita velocidade e preciso de sua qualidade para tentar amenizar isso", revelou o treinador.