Após Cahill ir para o Chelsea, Bolton anuncia zagueiro Dez dias depois de negociar o zagueiro Gary Cahill com o Chelsea, o Bolton oficializou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro norte-americano Tim Ream para suprir a ausência do defensor da seleção inglesa. O novo reforço deixou o time do New York Red Bulls e será o segundo atleta dos Estados Unidos a integrar o atual elenco da equipe.