Após cair de produção, Luiz Araújo festeja volta por cima e ambiente no São Paulo

O atacante Luiz Araújo reconheceu nesta quarta-feira a sua queda de rendimento que apresentou durante esta temporada no time do São Paulo, no qual perdeu espaço e acabou indo para a reserva. Agora, porém, festejou a volta por cima. Ele marcou gols nas duas últimas partidas da equipe no Campeonato Brasileiro, contra Avaí e Palmeiras, e espera manter o bom nível nos próximos duelos.

"Pelo fato de a gente ter sido eliminado de três campeonatos (Paulistão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana), não vinha conseguindo fazer boas partidas e as coisas não estavam dando certo. Mas continuei trabalhando forte para quando a oportunidade aparecesse eu pudesse aproveitar. E foi isso que consegui fazer", comentou o atacante, em entrevista coletiva.

Ele afirma que o segredo de se recuperar foi continuar trabalhando. "Continuei fazendo a mesma coisa que fazia antes. As coisas começaram a dar certo e quando o gol sai isso te dá mais tranquilidade. Procuro sempre ajudar minha equipe, o time voltou a vencer e isso facilita meu trabalho dentro de campo", contou.

Luiz Araújo admite que, quando a situação não vai bem, os jogadores perdem a confiança. E agora o atacante acha que tudo está de volta ao trilhos. "Quando a gente vence, aqui dentro o clima fica muito melhor. Pode começar a brincar como a gente gosta, já que sou extrovertido e brincalhão. Mas ainda é o começo de tudo, temos um longo campeonato pela frente."

Após vitórias sobre Avaí e Palmeiras, o São Paulo assumiu a sexta posição do Brasileirão, com seis pontos, e agora se prepara para encarar a Ponte Preta, domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.