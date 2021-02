Após calote de clubes asiáticos, Corinthians reintegra jogador André Luís e recorre à Fifa

O Corinthians informou que reintegrará ao seu elenco o atacante André Luís, de 23 anos. Ele havia sido vendido ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, que não cumpriu com o pagamento da transferência em decorrência de problemas econômicos. Interessado no jogador, o clube chinês Shanghai Greenland decidiu assumir a dívida, mas também não quitou a pendência com o time brasileiro, que decidiu acionar a Fifa, ainda sem resposta.

André Luís foi contratado pelo Corinthians no fim de 2018, após se destacar na Série B pela Ponte Preta. O atacante atuou como peça de reposição de Fábio Carille e teve poucas oportunidades. Depois de sagrar-se campeão paulista em 2019, ele foi emprestado ao Fortaleza e, em seguida, ao Daejeon, onde se destacou e despertou interesse de compra.

Na época, os valores da venda de André Luís não foram informados, mas estima-se que o atacante tenha sido vendido por US$ 2,2 milhões (R$ 11,1 milhões). Ele vestiu a camisa do Daejeon em 28 ocasiões e balançou as redes adversárias 14 vezes. Seu contrato com o Corinthians vai até o fim de 2022.

Veja o que diz o Corinthians em nota

"O Sport Club Corinthians Paulista cobra na Fifa uma ação indenizatória do Shanghai Greenland, da China, referente ao não pagamento pela transação do atleta André Luís, que defendeu as cores do Clube em 2019.

Em 2020, o atacante havia sido transferido para o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, que não cumpriu os pagamentos da transferência, alegando perdas da pandemia. Em seguida, o clube chinês se apresentou como interessado na aquisição do jogador. Foi assinado um novo contrato, que incluía a cessão de André Luís ao Daejeon, por parte do Shanghai.

Como esse compromisso tampouco foi honrado, André Luís será reintegrado ao Corinthians a partir da próxima semana. Ele fará exames e avaliações de início de temporada. O Clube ressalta que buscará ser ressarcido até as últimas instâncias na entidade máxima de futebol, pois entende que seus direitos foram violados".