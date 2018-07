Após campo alagar, Fifa muda palco de jogo do Real para Marrakesh

A Fifa anunciou neste domingo, 14, que o jogo entre Real Madrid e Cruz Azul, pela semifinal do Mundial de Clubes, que deveria acontecer na terça-feira em Rabat, agora será realizado em Marrakesh, também no Marrocos. A entidade justificou a mudança por conta do péssimo estado do gramado durante a partida entre Cruz Azul e Western Sydney Wanderers, sábado.

"Por conta da difícil condição do gramado do Estádio Príncipe Moulay Abdallah, o Comitê de Organização da Fifa, depois de consultar o Comitê Organizador Local, decidiu que a partida entre Cruz Azul e Real Madrid será em Marrakesh, não em Rabat, como estava previsto anteriormente. A Fifa e o COL agradecem aos times e aos parceiros pela flexibilidade", explicou a entidade, em comunicado. A partida de quartas de final, no sábado, aconteceu debaixo de forte chuva em Rabat e o gramado ficou repleto de poças d''água, atrapalhando bastante o nível técnico da partida. O Cruz Azul venceu os australianos na prorrogação e avançou para a semifinal. O programa do Mundial previa as quatro primeiras partidas em Rabat (fase preliminar, quartas de final e a primeira semifinal) e os jogos mais importantes em Marrakesh. Assim, com a mudança do local da partida de terça-feira, todos os confrontos restantes do torneio serão em Marrakesh. Na quarta, ES Sétif e Western Sydney jogam pelo quinto lugar às 14h30 de Brasília e, três horas depois, San Lorenzo e Auckland City disputam um lugar na final. A decisão do terceiro lugar será no sábado e a final no domingo.