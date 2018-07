Após cancelamento por ameaça de bomba, jogo é remarcado para terça

O duelo entre Manchester United e Bornemouth, que seria disputado neste domingo no Old Trafford e acabou sendo cancelado por uma ameaçada de bomba no estádio, foi remarcado para esta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no mesmo local. O confronto irá fechar essa edição do Campeonato Inglês, que teve a disputa de outros nove jogos válidos pela última rodada da competição neste domingo.

A partida será realizada na terça depois de a polícia de Londres ter evacuado o Old Trafford, 30 minutos antes do início do jogo, após encontrar um pacote suspeito nas arquibancadas. Pouco depois, equipes especializadas realizaram uma explosão controlada do artefato e as forças de segurança disseram que a bomba era falsa.

Este foi o primeiro duelo da Premier League a ser adiado por causa de uma ameaça de bomba, sendo que o episódio lamentável volta a gerar preocupação em um momento no qual a França se prepara para receber a próxima edição da Eurocopa, entre os dias 10 de junho e 10 de julho.

A competição será disputada sob forte esquema de segurança, que se tornou uma preocupação ainda maior para os organizadores após Paris ter sido alvo de ataques terroristas que mataram mais de uma centena de pessoas em novembro do ano passado, quando um amistoso entre Alemanha e Holanda também foi cancelado por uma ameaça de bomba.

O confronto desta terça, por sinal, será realizado de forma um pouco melancólica, pois, além de acontecer após cancelamento motivado por uma ameaça de bomba, não servirá para as duas equipes buscar nenhum grande objetivo. Até o início desta última rodada, o Manchester United ainda lutava por uma vaga na Liga dos Campeões, mas agora não tem mais chances de ir ao torneio continental por meio do Campeonato Inglês depois que o Manchester City empatou por 1 a 1 com o Swansea e chegou aos 66 pontos na quarta posição. Com 63, o United até poderá alcançar a mesma pontuação do rival, mas ficará em desvantagem nos critérios de desempate.