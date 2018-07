Após caso Muamba, Inglaterra pode mudar atendimento

"Incidentes e eventos formam a política, formam o desenvolvimento e formam o progresso", disse o chefe-executivo da entidade, Richard Scudamore. "Vamos analisar todos os aspectos do que aconteceu e se há maneiras e meios de melhorar no futuro. Vamos fazer tudo que for possível para reduzir ao ponto de eliminar, se isso for possível, coisas como esta", completou.

Apesar de admitir que evolução podem ser feitas, Scudamore apontou que o atendimento médico a jogadores na Inglaterra melhorou muito desde 2006 e que, curiosamente, muito disso se deve ao técnico José Mourinho. Há seis anos ele ainda comandava o Chelsea e em uma partida no White Heart Lane, mesmo estádio que presenciou o incidente com Muamba, seu goleiro, o checo Petr Cech, fraturou o crânio. Na época o técnico português criticou a demora no atendimento, o que fez com que ambulâncias fossem colocadas ao lado do campo.

"José Mourinho fez alguns comentários duros sobre os minutos que demorou para a ambulância chegar", comentou Scudamore. "Foi um toque de despertar para coisas como ter uma ambulância para os jogadores e os árbitros. De alguma forma, se a vida dele (Muamba) for salva - e esperamos que esteja sendo salva - será um resultado de tudo que aconteceu depois do Petr Cech", completou.

Fabrice Muamba caiu desfalecido pouco antes do fim do primeiro tempo da partida entre Tottenham e Bolton, pela Copa da Inglaterra, no último sábado. O jogo, que estava em 1 a 1, foi adiado e o meia encaminhado a um hospital em Londres. Depois de dois dias internado, o jogador teve uma leve melhora na última segunda, quando seu coração passou a bater sem ajuda de medicamentos, ele conseguiu mexer pernas e braços e até falou algumas palavras.