Após caxumba, Ricardo Oliveira treina em dois períodos para recuperar forma física

Ricardo Oliveira, artilheiro do Santos em 2016 e referência da equipe dentro e fora de campo, ainda não sabe quando vai estrear em 2017. O atacante se apresentou duas semanas depois do elenco por ter contraído caxumba e agora está fazendo sua própria pré-temporada enquanto o Santos já vai para a segunda rodada do Paulistão. O atacante treina em dois períodos para recuperar o tempo perdido.

A comissão técnica e o jogador evitam definir uma data de retorno. Ele ainda não treinou com bola neste ano, desfalcou a equipe na estreia, não vai jogar domingo, contra o RedBull nem no clássico contra o São Paulo, quarta-feira, na Vila Belmiro. É provável que o torcedor santista veja o atacante de 36 anos apenas no final do mês de fevereiro, provavelmente na partida contra o Botafogo, na Vila Belmiro, no dia 25.

No mês de dezembro, Ricardo Oliveira usou as redes sociais para publicar imagens do treino nas praias do Rio Grande do Norte. Nos anos anteriores, ele também seguiu um cronograma particular de preparação para acompanhar o ritmo do grupo na reapresentação. A caxumba, no entanto, atrapalhou seu cronograma. Ele perdeu peso e massa muscular, já que a doença impossibilita qualquer esforço.

Ricardo Oliveira é a principal referência ofensiva do Santos. Em 2015, ele fez 37 gols em 62 jogos e conquistou a artilharia do Campeonato Paulista e do Brasileiro. Foi o goleador do País. Em 2016, fez 22 gols em 39 partidas e chegou a disputar a artilharia do Campeonato Brasileiro, mas sofreu com uma tendinite no joelho direito e lesões musculares. Somadas as convocações à seleção, foram quase dois meses fora da equipe.

Em 2017, a torcida ainda não teve tempo de sentir falta do “Pastor”, como é conhecido pelos colegas no Santos. Na estreia, seu substituto, Rodrigão, fez dois gols na goleada sobre o Linense por 6 a 2.

Para a partida de domingo, os reforços contratados para o ataque – Kayke e Bruno Henrique – podem estrear. “Todo mundo que chegou vai jogar com certeza e vai ter a sua oportunidade. O ano é longo. E isso é muito bom. O Dorival tem hoje o elenco recheado, de qualidade na mão, e certamente vai saber direcionar todo mundo durante o ano”, diz Ricardo Oliveira.