Após chegar ao G4, Renato Cajá alerta Ponte Preta

Autor de um dos gols da vitória sobre o ABC, por 2 a 0, nesta terça-feira, o meia Renato Cajá espera que a boa fase como visitante se repita também em casa. "É importante nos segurarmos e permanecermos no G4 a partir de agora. Chegamos e o negócio é permanecer", disse.

A Ponte vem de três vitórias seguidas como visitante. Primeiro bateu o Icasa, por 1 a 0, em Juazeiro do Norte (CE). Depois emplacou vitórias em sequência sobre Luverdense, por 1 a 0, em Lucas do Rio Verde, e contra o ABC, por 2 a 1, em Natal. Atualmente, ocupa a terceira posição, com 40 pontos. Nos últimos dez jogos foram sete vitórias, todas sob o comando de Guto Ferreira.

Apesar da boa fase fora de Campinas, no último jogo em casa, a Ponte decepcionou. Após abrir 3 a 1, acabou levando a virada nos minutos finais do Atlético-GO, por 4 a 3. No sábado, às 16h10, a Ponte vai receber o Oeste, num duelo paulista.