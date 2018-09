Após choque de cabeça, Shaw diz que está bem: 'Sou um lutador e voltarei logo'

O lateral-esquerdo Luke Shaw utilizou as redes sociais para informar que o choque de cabeça no amistoso da Inglaterra com a Espanha foi apenas um susto. O jogador agradeceu pelas mensagens recebidas, mas ainda não informou quando voltará aos gramados.

"Obrigado por todo amor e apoio. Estou bem e estou nas melhores mãos", escreveu no Twitter após a derrota da seleção inglesa por 2 a 1 para a Espanha em Wembley. "Sou um lutador e voltarei em breve", emendou.

Shaw se chocou com Carvajal e ainda bateu a cabeça no gramado logo no primeiro minuto do segundo tempo. A partida ficou paralisada por oito minutos enquanto o jogador do Manchester United recebia atendimento médico. Ele deixou o campo de maca e com máscara de oxigênio.

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, na entrevista coletiva ainda não tinha informações sobre o estado de saúde de seu jogador. "Encontrei com ele no vestiário. Estava sentado e parecia bem. Foi uma queda e uma colisão muito fortes", completou.

Na partida, Shaw deu bela assistência para Rashford abrir o marcador para os ingleses. Mas a Espanha virou com gols de Saúl e Rodrigo. A Inglaterra agora se prepara para receber a Suíça, em amistoso.