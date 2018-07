Após choque, Joel Santana encerra treino do Botafogo Joel Santana tem sofrido bastante no comando do Botafogo neste Campeonato Brasileiro. Não pela campanha do time, que ocupa o sexto lugar da tabela. Mas a caminhada até aqui foi desgastante e o técnico não aguenta mais tantas lesões. Por isso, ao ver Somália e Alessandro se chocando fortemente no treino desta quinta-feira, prendeu a respiração e encerrou a atividade.