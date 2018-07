Após choro em adeus à Lazio, Hernanes é confirmado na Inter de Milão

MILÃO - Após chorar na despedida da Lazio, quinta-feira, Hernanes foi confirmado nesta sexta-feira como novo reforço da Inter de Milão. De acordo com a imprensa italiana, o empresário malaio Erick Thohir, que adquiriu o clube recentemente e assumiu a presidência, gastou cerca de 15 milhões de euros (cerca de R$ 49,5 milhões) na sua primeira grande contratação.

O brasileiro ganhou destaque nas redes sociais quinta-feira, quando foi publicado um vídeo dele indo embora da Lazio. Seu carro foi parado por torcedores, que pediram para tirar fotos. O jogador se emocionou e não segurou as lágrimas, enquanto era consolado pelos fãs. "Grande Hernanes, não chora, não chora. Não vai embora. Você é um fenômeno. É o número um, é um fenômeno". Diziam eles, enquanto o ex-são-paulino não se segurava.

Agora, porém, ele é jogador da Inter de Milão até o meados de 2018, com a garantia de permanecer no Giuseppe Meazza por quatro temporadas e meia. De acordo com a imprensa italiana, receberá salários na ordem de 3,2 milhões de euros ao ano.

Hernanes é terceiro e último reforço da Inter de Milão nesta janela de negociações. Além dele, chegaram ao clube o argentino Ruben Botta, vindo do Tigre, da Argentina, e o lateral-esquerdo Danilo D''Ambrósio, que foi anunciado nesta quinta-feira, após passagem pelo Torino.

Em três temporadas e meia pela Lazio, Hernanes só conquistou um título, da Copa da Itália de 2012/2013. Na carreira, venceu também o Brasileirão de 2007 e 2008 com o São Paulo, além da Copa das Confederações, com a seleção brasileira. Constantemente convocado por Felipão, deverá estar na Copa.