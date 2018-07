Após choro em gol, D'Alessandro diz que time está desgastado

Mais uma vez um jogador do Internacional mostrou toda sua emoção em campo e chorou durante uma partida. Depois de Valdivia e Alex irem às lágrimas diante do Fluminense, no último domingo D'Alessandro se emocionou com o gol de Paulão, na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, em casa, pelo Brasileirão. Após a partida, o argentino foi perguntado sobre os motivos do choro e tentou se explicar.

"É muito desgastante chegar no final do ano assim, passamos por muita coisa. Temos muitos jogadores machucados, durante a semana machucou o Alex, que é muito importante para o nosso time. Estamos jogando com jogadores da base. Então, é sacrifício e humildade para ganhar o jogo. Se der para jogarmos bem, melhor, senão é fazer que nem hoje, na raça, na marra, empurrando e conseguindo três pontos importantes", declarou em entrevista ao SporTV.

O técnico Abel Braga também se mostrou desgastado com a longa temporada, mas admitiu que se a vaga na Libertadores for conquistada, tudo terá valido a pena. "Falta uma coisinha muito pequena para eu pensar ''nossa, como valeu'', que é entrar na Libertadores. Porque tudo que já foi feito esse ano foi muito melhor que ano passado", avaliou.

O treinador gostou do desempenho de seus comandados na vitória de domingo, que levou o Inter a 60 pontos, agora na terceira colocação, cada vez mais perto da Libertadores. "Pressionamos muito bem. O importante agora é buscar sempre os três pontos. Nós sabíamos que eles iam dificultar."