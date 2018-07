Após chuva, Kleina confirma Valdivia e faz mistério sobre Kleber

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina confirmou nesta sexta-feira que contará com Valdivia para o jogo de domingo, mas avisou que o meia não será titular contra o União Barbarense, no Pacaembu. O chileno e o atacante Kleber devem entrar em campo somente no segundo tempo, visando ganhar ritmo para o próximo jogo do Palmeiras na Copa Libertadores.

Ao repetir a escalação da equipe no treino desta sexta, após forte chuva que alagou o gramado, o treinador vai mandar a campo o mesmo time que empatou com o Corinthians, pelo Paulistão, e venceu o Sporting Crystal, pela Libertadores, nos últimos dois jogos do time.

Assim, o Palmeiras deve entrar em campo no domingo com Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Vilson, Márcio Araújo, Souza, Wesley e Patrik Vieira; Vinícius.

Kleina não confirmou, mas deve promover o retorno de Valdivia no decorrer da partida. Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, o meia treinou com bola durante a semana e tem boas chances de jogar no segundo tempo.

"Valdivia sabe que vai chegar no seu melhor. Mas tem de partir de um princípio. O que mais queremos é ver o Valdivia em campo, sabemos da importância dele. Mas isso só vai acontecer se ele fizer o planejamento que estamos estipulando", afirmou, deixando em aberto a participação do meia na partida.

O técnico evitou confirmar a estreia de Kleber no time. O novo reforço do Palmeiras está recuperado de lesão e já treina com bola, mas ainda não tem presença confirmada para o jogo deste domingo. "Kleber chamou a atenção no treino. Ele está começando a se habituar com a filosofia do trabalho. Temos a condição de utilizá-lo na Libertadores", explicou o treinador. A decisão para a utilização ou não do jogador diante do União Barbarense será neste sábado.

Depois da partida válida pelo Paulistão, o Palmeiras voltará a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Libertad, no Paraguai, pela segunda rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores.