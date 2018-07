Após cinco jogos e cinco derrotas, Mogi Mirim demite mais um técnico

Márcio Goiano só acumulou derrotas na sua breve passagem por Mogi Mirim. Estreou com derrota para o CRB, dia 26 de novembro, e depois perdeu também para América-MG, Náutico, Atlético-GO e Macaé. O curioso é que a demissão só veio cinco dias depois do mais recente revés.

Ao site do clube, o presidente Luiz Henrique de Oliveira disse lamentar a saída de Márcio Goiano, afirmando que um novo nome para assumir o comando técnico do time "será discutido pela diretoria com calma, pois, quem vier, vai nos ajudar a montar o elenco do Paulistão".

Neste sábado, diante do Ceará, o Mogi Mirim será comandado por Geraldo Meira, técnico do sub-20. Com 22 pontos e podendo chegar a 40, no máximo, o Mogi está virtualmente rebaixado. O primeiro time fora da degola, o Macaé, já soma 38 e ainda joga por esta 33.ª rodada.