Após cinco jogos, Vinícius recebe nova chance como titular no Atlético-MG

A partida desta quinta-feira entre Flamengo e Atlético-MG, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro,tem importância especial para Vinícius. O meia receberá nova oportunidade do técnico Rodrigo Santana após perder espaço na formação titular nos compromissos recentes.

Vinicius, assim como o equatoriano Cazares, deve receber uma oportunidade de início no Atlético-MG em função das ausências de Otero, na seleção venezuelana, e Luan, suspenso, voltando para a formação titular após não ter esse status na cinco últimas partidas da equipe, ainda que em uma delas o treinador tenha utilizado uma formação reserva.

A última vez em que Vinícius foi titular no Atlético-MG se deu na derrota por 2 a 1 para o Colón, na Argentina, pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Depois disso, até entrou em campo três vezes, mas todas durante o segundo tempo.

A perda de espaço de Vinícius coincide com a busca de Santana por uma nova formação ofensiva, algo que o tinha favorecido no começo do segundo semestre. Titular desde o duelo com o Fortaleza, em 21 de julho - também havia começado contra a Chapecoense, quando o treinador escalou um time reserva -, o meia manteve esse status por dois meses.

Logo que virou titular, Vinícius se destacou pelos gols, tendo deixado sua marca nos confrontos com o Botafogo pela Copa Sul-Americana e também em clássico diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Mas depois disso, os gols escassearam, com o meia sendo barrado após completar o oitavo jogo de jejum - e agora esse número já está em 11 partidas. No total, ele soma sete gols marcados em 32 jogos pelo clube, sendo 20 como titular.

Além das presenças de Vinícius e Cazares, o Atlético-MG terá outras duas novidades na sua escalação para o duelo com o Flamengo. O goleiro Wilson e o lateral-direito Patric vão ocupar as vagas de Cleiton e Guga, ambos convocados para a seleção brasileira olímpica.

Assim, o Atlético-MG deve entrar em campo nesta quinta-feira com a seguinte formação: Wilson; Patric, Igor Rabello, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Vinícius, Elias, Nathan e Cazares; Di Santo.