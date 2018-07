Após cinco meses de empréstimo, São Paulo devolve Neilton para o Cruzeiro

O São Paulo acertou nesta quarta-feira a devolução de Neilton para o Cruzeiro. O jogador estava em baixa na equipe e vai ser vendido para o Vitória, onde terá um contrato de três anos. Os clubes paulista e mineiro tinham acertado uma troca por empréstimo até o final do ano entre o atacante e o volante Hudson.

Apesar da devolução de Neilton, o Cruzeiro continuará com Hudson até o final do ano. O que se mostrou favorável ao São Paulo foi economizar cerca de R$ 160 mil por mês em salário, o equivalente a R$ 1,12 milhão até o final do ano. Isso ajudará no caixa do clube e no possível investimento em salário ou contratação.

A troca com o Cruzeiro mostrou-se desvantajosa para o São Paulo. Em Belo Horizonte, Hudson é titular e ainda fez gol no duelo contra o próprio time paulista, pela Copa do Brasil, que culminou na eliminação da competição. Já Neilton teve atuações discretas e não marcou gol nas vezes que entrou em campo. A última delas foi contra o Defensa y Justicia.

Sem Hudson, o técnico Rogério Ceni também está prestes a perder João Schmidt, que vai para o futebol italiano. O São Paulo está atrás de Fernando Bob, mas o Inter pediu R$ 3,8 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta e assustou a diretoria tricolor. A negociação esfriou, mas o atleta tem vontade de atuar no São Paulo.