Após cinco meses parado, Alex pode volta a jogar pelo Chelsea

LONDRES - O zagueiro brasileiro Alex, do Chelsea, pode voltar a jogar neste sábado depois de cinco meses longe dos gramados se recuperando de uma lesão no joelho, anunciou o técnico do clube, Carlo Ancelotti.

Já em forma depois da cirurgia à qual foi submetido, Alex entrou na lista de convocados para a partida deste fim de semana contra o Wigan, em Stamford Bridge.

Com o retorno do brasileiro, o técnico italiano tem à sua disposição um elenco completo, sem lesionados, algo realmente importante nesta altura da temporada.