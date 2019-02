Após cinco rodadas, Ponte Preta acerta a saída do técnico Mazola Júnior

Acabou a trajetória do técnico Mazola Júnior no comando da Ponte Preta. O treinador foi desligado do cargo na manhã desta quarta-feira, após uma reunião com a diretoria do clube. O estopim foi a derrota para o Bragantino por 2 a 1, em Bragança Paulista (SP), no último domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Mazola Júnior assumiu a Ponte Preta após a saída do técnico Gilson Kleina, que por muito pouco não levou o clube de Campinas (SP) à elite do futebol brasileiro. Foram cinco jogos à frente da equipe campineira, com dois empates sem gols (Oeste e Ferroviária), duas derrotas (Corinthians, por 1 a 0, e Bragantino) e uma vitória, esta diante do Mirassol por 3 a 0.

"Tenho a consciência que dei o melhor de mim durante essa passagem na Ponte Preta. Acreditava que a equipe iria crescer no decorrer dos jogos, mas claro que faltaram peças. Não conseguimos contratar um atacante e tudo isso pesou. Apesar de não ter feito a campanha que imaginava, só tenho a agradecer pelo tempo que fiquei aqui na Ponte", disse Mazola Júnior.

O treinador tem 53 anos e passagens por clubes como Ituano, Sport, Bragantino, Paysandu, Cuiabá, Botafogo-SP, CRB, Vila Nova e Criciúma. Nascido em Campinas, Mazola Júnior nunca escondeu o carinho pela Ponte Preta, onde chegou a ser técnico da equipe sub-20, em 1996.

VISÃO DA DIRETORIA - O presidente José Armando Abdalla Júnior afirmou que os resultados pesaram na mudança do comando técnico. "O Mazola é um grande pontepretano e, assim como ele, nós tínhamos grandes expectativas sobre o trabalho dele frente à Ponte. Infelizmente, futebol é resultado e não ocorreu o encaixe que esperávamos. Por isso, até para poupá-lo tomamos esta decisão", revelou.

A Ponte Preta agora busca um novo treinador para dar sequência no Campeonato Paulista. Gilson Kleina é o sonho de consumo, mas um retorno é dado como improvável. Outro nome cotado é de Claudio Tencati, que está sem clube desde que deixou o Atlético Goianiense.

O time de Campinas está na terceira posição do Grupo A com cinco pontos, três atrás do Red Bull Brasil, que ocupa o segundo lugar. O líder é o Santos, com 12. O próximo desafio é em casa contra o São Paulo, neste sábado, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli.