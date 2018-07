Após cirurgia, Alan, do Flu, deve ter alta no sábado

O atacante Alan, do Fluminense, passa bem após a realização de uma cirurgia laparoscópica na última madrugada. O jogador foi substituído durante a vitória por 3 a 2 sobre a Portuguesa, na quinta-feira, no Maracanã, por apresentar um quadro de apendicite.

Logo depois da troca, o atacante foi levado ao Hospital Quinta D´Dor, localizado na Zona Norte do Rio, onde foi operado e permanece internado. De acordo com o cirurgião-chefe, Hélio de Castro, Alan passa bem e deverá ter alta hospitalar no sábado.

Com a apendicite, o atacante deverá ficar duas semanas afastado dos treinamentos do Fluminense, segundo previsão de Michael Simoni, coordenador médico do clube. Assim, Alan deverá desfalcar o time das Laranjeiras nos confrontos com o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil.