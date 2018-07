Após cirurgia, atacante desfalca Milan por 10 semanas

MILÃO - O Milan começará 2014 com uma importante baixa no elenco. O atacante El Shaarawy passou por uma cirurgia no pé direito neste sábado e ficará afastado dos gramados por pelo menos 10 semanas, segundo informou o clube italiano. O jogador também integra a seleção da Itália.

O Milan não deu detalhes sobre a lesão do atacante (uma microfratura no pé), mas revelou que a cirurgia, realizada na cidade de Porto, em Portugal, foi bem-sucedida. "O médico disse que a operação foi um sucesso completo. O jogador deve voltar aos treinos dentro de dez semanas", anunciou o clube.

El Shaarawy tentava recuperar o ritmo de jogo antes de passar por esta cirurgia. Antes de sofrer a microfratura, ele ficou três meses afastado dos jogos em razão de uma lesão na coxa. Seu retorno havia acontecido no final de novembro.

Com o novo problema físico, o atacante já é baixa certa para a retomada do Campeonato Italiano em janeiro. E para o primeiro jogo contra o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, em fevereiro. A sequência de lesão também preocupa a seleção da Itália. Com dois problemas físicos em sequência, El Shaarawy voltará a jogar somente em março, a três meses da Copa do Mundo.