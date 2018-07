Após cirurgia, atacante do Inter fica fora por 3 meses

PORTO ALEGRE - Após ser submetido a uma cirurgia no joelho, o atacante Maurides deve deixar o hospital nesta segunda-feira. O jogador do Internacional foi submetido a uma operação para reconstruir o ligamento patelofemural, lesionado ao dar um salto mortal na comemoração de um gol, na semana passada.

Maurides foi operado no sábado, em Porto Alegre. E, depois da cirurgia bem-sucedida, deve ficar afastado dos gramados por três meses. Vindo da base do Inter, o jovem atacante sofreu uma ruptura ligamentar ao exagerar na comemoração do terceiro gol do Inter, na vitória sobre o América-MG, na quarta-feira, em jogo válido pela Copa do Brasil.

Empolgado por ter marcado seu primeiro gol pelo time profissional, o jogador de apenas 19 anos deu um salto mortal na beira do gramado e acabou sofrendo a grave contusão quando apoiou a perna direita no chão.

Logo após finalizar o salto, o atacante não resistiu à dor e foi ao chão. E acabou recebendo os primeiros atendimentos ainda no gramado. Acabou sendo retirado de campo em uma maca.